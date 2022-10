Geen vuurwerkverbod in Den Haag, wel meer vuurwerkvrije zones

Zorgen onder huurders in 100 jaar oud tuindorp: ‘Het voelt alsof we uitgerookt worden’

Krijgen de 96 sociale huurwoningen in en rond de Emmastraat in Voorburg een grondige opknapbeurt of gaan ze tegen de vlakte? De huidige bewoners kiezen voor renovatie, verhuurder WoonInvest ziet meer heil in nieuwbouw. Ondertussen neemt de stress onder huurders toe.

