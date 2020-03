Geen water uit de kraan bij Duindorpers

de bruiloft Kevin had niets met trouwen, maar zijn Megan had haar jurk stiekem al jaren in de kast hangen

11:50 Kevin in ’t Veld (29) uit Leidschendam had ‘helemaal niets’ met trouwen. Zijn vriendin Megan Groen (30) wel. Megan, werkzaam in de kinderopvang en gek op Britse korthaar poezen, wilde als klein meisje al in een mooie witte jurk.