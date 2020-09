Geen wijn proeven, maar muziekproeverij: ‘Een wijde blik, maar voor de oren’

Even vragen aanGlazen wijn, bier of stukjes kaas. Er is genoeg keuze uit proeverijen waarbij de smaakpupillen in actie komen. Maar komende week is er een andere soort: de Muziekproeverij. Muziekverteller Brechtje Roos (48) organiseert de bijeenkomsten op 9 en 10 september in het Koorenhuis in Den Haag en bij VAK Delft. Het is een voorproefje van haar workshop, waarbij ze deelnemers leert om ‘tussen de noten door te luisteren’.