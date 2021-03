Geen wilde haardossen en gespleten puntjes meer: Kappers maken korte metten met coronakapsels

Coupe Ravage Coronakap­sels lopen behoorlijk uit de hand: ‘Elvis zou jaloers op me zijn’

1 maart Een dikke streep uitgroei, centimeters dode en gespleten puntjes of een wilde haardos die alleen nog met een muts te verbergen is. Nu het nog kan - de kappers gaan woensdag weer open- vroegen we lezers uit de regio Den Haag, Westland, Delft en Zoetermeer om een foto van hun eigen coupe ravage: ,,Ik kan opeens voor kunstenaar doorgaan.’’