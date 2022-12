Geen zin in ‘boodschappenstress’ vlak voor kerst? Bekijk hier of jouw supermarkt geopend is

Kijken we naar de regio Den Haag dan hoeven klanten in de hofstad zelf geen haast te maken met het binnenhalen van de kerstboodschappen. Maar liefst 83 procent van de supermarkten (69 winkels) verwelkomt klanten op eerste en tweede kerstdag. In Westland is 78 procent van de supers geopend. Dat zijn er veertien in totaal. In Delft ligt dat percentage op 72 procent (13 winkels) en in Zoetermeer is 65 procent (15 winkels) toegankelijk. In Pijnacker-Nootdorp daarentegen is slechts één kruidenier geopend.