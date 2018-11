Geen zorgen om Brexit bij hotels: ‘Wij zijn niet afhankelijk van Britten’

Vaarwel BrittenHet afscheid van de Britten in maart werpt zijn schaduw vooruit. Of je nu een bedrijf runt in Naaldwijk, drie hoog woont in Zoetermeer of graag winkelt in de Haagse binnenstad: de brexit raakt ons allemaal. Hoe speelt de regio in op het onbekende?

De gevolgen voor Haagse hotels rond brexit lijken naar hun eigen zeggen mee te vallen. Dat blijkt uit een rondje langs enkele hotels. Dit ondanks het feit dat er ruim vijftigduizend Britse bezoekers per jaar zijn. Zij vormen daarmee na Duitsers de grootste groep internationale gasten in de stad, voor Belgen, Fransen en Amerikanen. Internationale bezoekers komen zowel voor de bezienswaardigheden, als voor congressen en de diverse internationale organisaties in Den Haag.



,,Na Duitsers en Belgen vormen Britten de grootste groep in ons hotel", zegt Vincent Pahlplatz, general manager van The Hague Marriott Hotel. Zijn hotel staat midden in de Internationale Zone in Den Haag. Zowel diverse musea als internationale organisaties staan om de hoek. ,,De Britten die bij ons komen zijn vooral zakelijke reizigers. Op dit moment merken wij nog geen gevolgen van brexit. Wel verwacht ik dat brexit invloed gaat hebben, met name uit zakelijk oogpunt.”



Gerben van den Berg is sales manager bij de oudste herberg van Den Haag, 't Goude Hooft, midden in het centrum van Den Haag. ,,Wij merken niks van brexit. Onze gasten komen overal vandaan, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Wij zijn maar een kleiner hotel en hebben niet dagelijks bussen vol Britten voor de deur. De Engelse gasten die wij ontvangen, komen vaak voor een congres.''

Ook Krijn Taat, general manager van Novotel World Forum ziet nog geen grote verschuivingen. Ook zijn hotel staat midden in de Internationale Zone, naast een van de belangrijkste trekkers van zakelijke bezoekers, het World Forum. ,,Voor mijn gevoel heeft brexit nog geen invloed. Wij zien niet meer of minder Britse gasten. Wij krijgen regelmatig Britten voor de internationale organisaties die in Den Haag zitten. Die mensen blijven toch wel komen. Ik ben er dan ook niet bang voor, zit nog niet te bibberen.”



Bij enkele andere hotels lijkt brexit gevoelig te liggen. Meerdere hotels willen niet reageren of wensen neutraal te blijven. Echt voorbereidingen treffen gebeurt bij geen van de hotels. Al volgen ze wel allemaal het nieuws in meer of mindere mate.

,,Wij zijn niet afhankelijk van de Britten'', zegt Taat. ,,Er bezoeken veel nationaliteiten Den Haag en dat zal ook zo blijven. De bezoekers voor de internationale organisaties blijven toch wel komen.'' Dat beaamt Van den Berg. ,,Wij hebben een hoge bezettingsgraad in ons hotel en hebben niet heel veel kamers. Mocht het aantal Engelse gasten teruglopen, vult zich dat wel met gasten uit andere landen. Ons hotel loopt meestal wel vol.”



Hoewel Pahlplatz geen gevolgen verwacht voor zijn hotel, houdt hij alles wel in de gaten. ,,Elke beperking qua reizen is natuurlijk niet in ons voordeel. Als Britten moeilijker naar Nederland kunnen komen, heeft dat natuurlijk invloed op hun reisgedrag. Daarnaast heeft het impact als het met de Britse economie slechter gaat. Dan zijn reizen het eerste waar op bezuinigd wordt. Reizen gebeurt dan alleen als het strikt noodzakelijk is. Dat heeft dus invloed op het aantal boekingen en de duur van het verblijf hier. Wat de gevolgen precies zijn is lastig om te zeggen. Over het algemeen denk ik dat brexit niet in ons voordeel is. Mogelijk krijgen we minder bezoekers na maart. Ik verwacht alleen niet dat het grote gevolgen voor ons hotel of ons personeel gaat hebben."