Geestelijke gezondheidszorg verlenen behoort toch écht niet tot kerntaak politie

Het aantal meldingen over ­verwarde personen in de regio Den Haag is in vier jaar tijd verdubbeld. Van 5720 meldingen naar 11.254 meldingen, dat is schrikbarend. Alleen van die cijfers raak je al in de war. Daarnaast worden de incidenten steeds heftiger. De politie is een soort nationale hulpverlener geworden. De code die bij de melding van een verward persoon hoort - code 33 - is onderhand net zo’n bekende term als de VAR. En het werkt net zo verwarrend.



Waarom zoveel meldingen? Simpel, er zijn steeds meer verwarde mensen en mensen worden steeds meer voor verward aangezien. In het geval van een naakte buurman op straat is het eenvoudig. Code 33. De meeste mensen die als verward worden gemeld zijn niet gevaarlijk of crimineel. Ze hebben hulp nodig. Die hulp is in Den Haag nog redelijk goed geregeld met het zogeheten schakelteam. Daardoor komen mensen die de weg kwijt zijn niet in een cel, maar worden passend op het politiebureau opgevangen.



Da’s mooi, maar het behoort toch écht niet tot de kerntaak van de politie om geestelijke gezondheidszorg te verlenen. En wat doet de staatssecretaris? Die komt doodleuk met een apart meldpunt voor verwarde personen, om het alarmnummer te ontlasten. Landelijk gaat het om 90.000 telefoontjes, dus dat zal schelen. Uiteindelijk is toch de conclusie dat we niet goed zorgen voor kwetsbare mensen die de grip op het leven dreigen te verliezen. De korpschef Erik Akerboom vraagt daarom om psychologische hulpverleners in de wijk.



De voornaamste oorzaak van alle ellende kennen we maar al te goed: snoeiharde bezuinigingen op de gezondheidszorg. Daardoor komen mensen met een psychische aandoening in de wijken terecht zonder de begeleiding of het budget dat er bij hoort. De goedkoop van de overheid is de duurkoop van de samenleving geworden.



