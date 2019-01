Geëvacueerde bewoners van twaalf appartementen terug naar huis

Acht maanden cel geëist tegen naakte blokfluit­spe­ler

15:23 Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van acht maanden tegen de 41-jarige Andre L. uit Polen. Hij drong in september vorig jaar een woning aan de Werkhovenstraat in Den Haag binnen en mishandelde er een moeder en dochter. Nadat hij ze aan de haren uit de woning had gesleurd en er een ravage had aangericht, ging hij naakt op het balkon blokfluit spelen.