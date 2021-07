Gefeliciteerd met deze hondenbaan, voel vooral geen druk

Bij falen, of in het specifieke geval van De Boer stranden in de achtste finales van het EK, leg je als trainer in de voetballerij tegenwoordig al dan niet vrijwillig je functie neer. Een krampachtige en veelvoorkomende reactie die de rol van coach nog meer statuur geeft, want blijkbaar is deze ene persoon de sleutel tot succes van elk team.