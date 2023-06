Gefrustreerde ondernemer blokkeert proefrit tram: ‘Ik was het even zat na anderhalf jaar ellende’

Boeren proteste­ren morgen vanaf 12.00 uur in Den Haag, demonstra­tie niet aangemeld bij gemeente

Het is nog altijd niet duidelijk op welke plek in Den Haag Farmers Defence Force (FDF) komt protesteren. De gemeente heeft nog geen formeel contact gehad met de boerenprotestbeweging. ,,Er is nog geen protest aangemeld bij ons. Maar we blijven contact met FDF zoeken”, laat de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen woensdagochtend weten.