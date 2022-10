Gegijzelde man (41) ontsnapt na twee weken aan kidnappers met sprong van drie hoog: ‘Hij was zwaargewond’

Een 41-jarige man uit Chili is meer dan twee weken lang gegijzeld in een woning in Den Haag, waar hij volgens de politie zwaar werd mishandeld. De Chileen ontkomt aan zijn kidnappers als hij op 26 september uit het raam springt en zich met een gebroken rug, gebroken heup en brandwonden meldt bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

De man komt op woensdag 7 september met de trein aan op Rotterdam Centraal. Naar eigen zeggen is hij daar voor een kort, zakelijk verblijf. Dan stapt hij aan de zijkant van het station nietsvermoedend in een grote lichtgrijze auto, waar drie mannen in zitten. Even later wordt duidelijk dat de rit slecht af gaat lopen en hij ontvoerd is.

Het voertuig rijdt naar Den Haag, naar een woning in de wijk Moerwijk-West. Waar het huis precies is, weet de politie nog niet. Het zou gaan om een woning in de omgeving van de volgende vier straten in Den Haag: de Bellamystraat, Nieuwlandstraat, Pieter Langedijkstraat en de Betje Wolffstraat.

Gevangen en mishandeld

In de woning wordt de man gevangen gehouden en mishandeld. Het slachtoffer zegt dat de ontvoerders geld van hem eisten. Twee weken wordt hij toegetakeld in de woning, totdat hij op 26 september rond 09.30 uur een poging doet om te vluchten. En met succes. Hij springt van drie hoog uit een raam en ontkomt aan zijn kidnappers. Hij belandt in een perkje naast de woning.

De Chileen wordt door medewerkers van de gemeente Den Haag gevonden. De ambtenaren brengen hem rond 10.00 uur naar het politiebureau Zuiderpark. Daar wordt duidelijk dat de man flink gehavend was. ,,Hij was echt zwaargewond, hij had ook brandwonden”, zegt politiewoordvoerder Lilian van Duijvenbode in opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. ,,Toen politiemedewerkers van het bureau later deze man naar het ziekenhuis hebben laten brengen, bleek dat hij ook nog een gebroken rug en een gebroken heup had.”

De politie meldt dat de man inmiddels het ziekenhuis heeft verlaten, maar zijn herstel zal nog enige tijd duren. ,,We zoeken ook mensen die hem uit de woning hebben zien komen, omdat hij zelf wist te ontsnappen door van drie verdiepingen hoog naar beneden te springen”, zegt de politiewoordvoerder. ,,Dat kan ook de breuken verklaren.”

Het is niet bekend of de man een bekende van justitie is of wat zijn relatie tot de ontvoerders was. ,,De man kent zijn belagers niet en hij weet ook niet waarom ze hem hebben ontvoerd. Het blijft toch een ingewikkeld verhaal”, aldus de woordvoerder.

Het slachtoffer heeft donker haar en een kort baardje. Op de dag van zijn ontsnapping droeg hij een grijze broek, een grijze trui en zwarte sokken. De man liep moeilijk door zijn verwondingen. Wie meer informatie over de zaak denkt te hebben, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.

