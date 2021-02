Gehandicapte jongen in ijzige kou achtergelaten omdat familie niet meer voor hem kan zorgen

Een zwaar gehandicapte jongeman is in de nacht van dinsdag op woensdag in de vrieskou achtergelaten voor een brandweerkazerne in Rijswijk. Hij had een briefje bij zich waarin staat dat zijn familie dakloos is en zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen.

Een voorbijganger zag dinsdagnacht de jongeman in een rolstoel zitten aan de de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk. Door zijn handicap kan hij niet praten of op andere manieren communiceren. De voorbijganger alarmeerde de hulpdiensten, die de jongen in de rolstoel met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis hebben gebracht.

De politie onderzoekt door wie hij daar is neergezet en hoe hij in Rijswijk is terechtgekomen. De jongen, van wie wordt geschat dat hij een jaar of 20 oud is, kan zich namelijk niet zelfstandig verplaatsen. De politie is daarom op zoek naar zijn familie.

Op de avond dat hij werd gevonden, had hij geen identiteitsbewijs bij zich. Wel droeg de jongen een briefje bij zich van zijn familie. Daarin stond dat hij noodgedwongen is achtergelaten omdat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen. ,,Het onderzoeksteam komt graag in contact met zijn familieleden om met hen de mogelijkheden voor hulpverlening te bespreken”, laat de politie weten.

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo’s: