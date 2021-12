Gehandicapte man steelt als bewindvoerder zeker 10 jaar geld van zijn eveneens gehandicapte zus

Het slachtoffer, dat vanwege beperkingen haar financiën niet kan regelen, liet dat over aan haar broer die zeker 12.000 euro opnam om zijn schulden te betalen. In 2018 werd hij echter ontslagen als bewindvoerder, omdat er vermoedens van fraude waren. Er verdween op onverklaarbare manier veel geld. Bij de politie gaf E. de diefstal toe en ging zelfs nog verder.

Hij zou namelijk ook al in de jaren negentig zo’n 30.000 euro hebben gepikt van zijn zus. Het geld boekte hij over van de ene naar de andere rekening en nam het dan op. Om alles te verhullen vervalste hij afschrijvingen, door saldo’s aan te passen. ,,Het is verschrikkelijk, maar ik had het toen moeilijk”, verklaarde hij bij de politie. Hij wil alles terugbetalen.