Gehate windmolen zit Rabin Baldewsingh dwars in Leidschendam

Paul van Vliet voor één avond weer in de Koninklij­ke Schouwburg

28 april Paul van Vliet keert volgende maand voor één keer terug op het podium van de Koninklijke Schouwburg. Op donderdag 13 mei is hij te zien in een livestream. Aanleiding is zijn boek Heimwee naar morgen, dat in de derde week van mei verschijnt.