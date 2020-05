Geheel nieuwe staf ADO; Martin Jol hoofd technisch hart

UPDATE Erfenis op huwelijks­reis overleden Michou en Jeroen gaat naar nabestaan­den bruidegom

19:45 Michou en Jeroen uit Voorburg overleden tijdens hun huwelijksreis in 2016 in de Dominicaanse Republiek vlak na elkaar. Het jonge stel had geen testament. Na een lange juridische strijd oordeelde het Hof gisteren in hoger beroep dat de nabestaanden van de bruidegom de volledige erfenis krijgen.