Gek op reclamefolders? Nog twee weken om Ja/Ja-sticker te halen

Hou je Haaks Herman zag een mooie kans in de abrupte verande­ring van alles wat in Delft ooit normaal was

20:02 Fotograaf Herman Zonderland moest in maart een keuze maken: werkloos in een hoekje afwachten tot het coronavirus weg zou zijn? Of juist nu zijn camera laten spreken? Hij koos voor het laatste.