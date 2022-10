Géke Roelink maakt overstap van Filmhuis Den Haag naar NEMO Science Museum

Ze volgt per 1 februari Michiel Buchel op die met pensioen gaat. ,,Ik kijk er naar uit aan de slag te gaan met deze veelzijdige baan op een van de mooiste plekken in Nederland, met een belangrijke rol in onze samenleving”, zegt Roelink. ,,Want een krachtig en inspirerend NEMO is van onschatbare waarde om de blik van jong en oud te verruimen en nieuwsgierigheid en verwondering te stimuleren.”



Roelink zorgde met haar inspanningen dat het Filmhuis een bruisend centrum van het Haagse culturele leven is geworden. In 2015 kreeg het Filmhuis Den Haag onder haar leiding de Europa Cinemas Award voor beste programmering.