Gekmakende herrie op Veenkade jaagt horecaklanten weg: ‘Het is een soort marteling’

Overleden persoon in Rijswijk is 33-jarige Poolse man, die eerder als vermist opgegeven werd

De overleden persoon die zaterdagmiddag in het Julianapark in Rijswijk werd gevonden, blijkt een 33-jarige Poolse man te zijn. Dat maakt de politie vandaag bekend. Er wordt nog altijd onderzocht of er sprake is van een misdrijf.

23 augustus