Geknakte treurwilg omgetoverd in boomkunst

Dat merkte Boom de afgelopen dagen tijdens zijn werk ook. ,,Als mensen je koffie komen brengen dan weet je dat het goed zit", zegt de Gelderse kunstenaar lachend.



De prachtige treurwilg verloor een paar weken geleden in de storm een grote tak. ,,De tweesprong die de boom had, was een één tak geworden", zegt Boom. Omdat de treurwilg op een pleintje ligt met een speelplaatsje erbij was het behoud van de boom onveilig voor de omgeving. ,,De overgebleven tak zou op het speelplaatsje of de huizen kunnen vallen.”



Omdat de boom zo typerend is voor de buurt, wilde de gemeente hem op een of andere manier behouden. ,,Hij is niet tot z'n enkeltjes afgezaagd, maar er is zo'n drie meter blijven staan", zegt een dankbare buurtbewoner.