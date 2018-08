Gekrenkte ex-minnaar moet zijn schoonfamilie met rust laten

De 32-jarige Mehmet O. is door de rechtbank bevolen zijn voormalige schoonfamilie in Delft met rust te laten. De afgewezen minnaar bezorgde de familie aan de Prunuslaan de schrik van hun leven, toen hij begin dit jaar met veel geweld hun woning binnendrong.

O. was op zoek naar zijn ex-vriendin met wie hij zes jaar een relatie had. Hij kon het niet hebben dat ze hem aan de kant had gezet. Hij was eerst op het dakterras van de buren van familie geklommen. Daarna drong hij hun woning binnen, door een glazen schuifpui aan gort te gooien.

Hij wilde naar de slaapkamer van zijn ex, maar werd tegengehouden door de broer van de vrouw. Er ontstond een worsteling, waarbij Mehmet ook met een mes in de richting van de broer gestoken zou hebben.

Zus

Het was niet de eerste keer dat hij zijn voormalige schoonfamilie lastig viel. Eerder belde hij bij de zus van zijn ex in Den Haag aan. Hij pikte haar mobiele telefoon mee, om zijn ex te kunnen bellen. Ook had hij Den Haag de nieuwe vriend van de vrouw geslagen tijdens een ruzie op straat.