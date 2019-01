Gekte op woningmarkt houdt aan in de regio

Slecht nieuws voor woningzoekenden: de gekte op de woningmarkt houdt aan in de Haagse regio. In het laatste kwartaal van 2018 stegen de prijzen wederom flink, bovendien werden in de meeste gemeenten minder woningen verkocht ten opzichte van een jaar eerder. Maar: de hardste prijsstijging lijkt voorbij te zijn, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Het is nog altijd Code Rood, stelt NVM in het rapport met kwartaalcijfers dat vanmorgen werd gepubliceerd. ,,Maar wel met enkele lichtpuntjes. De hardste prijsstijging lijkt voorbij te zijn. Vooral in grootstedelijke, krappe regio’s zijn de prijzen inmiddels op een dusdanig hoog niveau uitgekomen, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn.”

In Haaglanden zien we dat in Delft, waar de prijzen in een jaar tijd met ‘slechts’ 9 procent stegen. Opvallend is dat in deze stad het aantal woningverkopen steeg met 12,4 procent, terwijl het aantal verkopen in de meeste andere gemeenten in de Haagse regio juist afnam. Een woning in Delft kost momenteel gemiddeld 283.300 euro.

Den Haag

Den Haag laat wederom een flinke prijsstijging zien. Ten opzichte van een jaar eerder, moest in het laatste kwartaal van 2018 gemiddeld 12,1 procent meer voor een woning worden betaald. Het aanbod is afgenomen, waardoor 9,5 procent minder woningen werden verkocht. Haagse huizen gaan nog altijd voor de hoofdprijs weg: gemiddeld 317.900 euro.

In het Westland neemt het aanbod nog veel sterker af. Afgelopen kwartaal werden liefst 18,8 procent minder woningen verkocht in vergelijking met een jaar eerder. Woningen worden voor gemiddeld 315.700 euro verkocht: 13,4 procent meer dan vorig jaar. De verkooptijd bedraagt gemiddeld 33 dagen. In het laatste kwartaal van 2017 stonden huizen twaalf dagen langer te koop voor ze een nieuwe eigenaar hadden.

Driehonderd woningen werden in het afgelopen kwartaal verkocht in Zoetermeer: 10,8 procent minder dan in oktober, november en december van 2017. Ook in deze gemeente blijven de prijzen stijgen, met liefst 12,3 procent. Opvallend: huizen stonden langer te koop. Gemiddeld 41 dagen, terwijl dat er vorig jaar nog 33 waren. In vergelijking met andere gemeenten in de regio, ben je in Zoetermeer nog altijd ‘voordelig’ uit. Gemiddeld kost een woning 271.400 euro.

