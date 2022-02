Geld, drugs en wapens in beslag genomen én illegaal gokhuis ontdekt tijdens actie politie

Zoveel viezer is de lucht rond grootste shopping­mall van Nederland geworden

De uitstoot van uitlaatgas rond de ‘Westfield Mall of the Netherlands’ is de afgelopen maanden zo goed als verdubbeld. Dat blijkt uit metingen van stikstof in de lucht op de wegen rond het nieuwste en grootste overdekte winkelcentrum van Nederland, in Leidschendam.

25 februari