'Geld Feest aan Zee is goed besteed en het is nog lang niet afgelopen'

De evaluatie is op 13 december, zegt Henk Scholten, intendant van het themajaar Feest aan Zee. Die dag moet veel duidelijk worden. ,,Dan gaat wethouder Richard de Mos vertellen wat het evenement de stad heeft opgeleverd en wat we de komende jaren terug kunnen verwachten'', aldus Scholten.



Het is nu bijna een jaar geleden dat het organisatiecomité in het Kurhaus het programma presenteerde, waarmee Scheveningen en Den Haag zich heel 2018, twaalf maanden lang dus, in de kijker moesten spelen met toeristische, recreatieve en culturele activiteiten. ,,We willen voorkomen dat de aandacht later in het jaar een beetje gaat verslappen, zoals in 2017 met Mondriaan is gebeurd'', zei Henk Scholten destijds bij die presentatie. Toen zat Den Haag aan het einde van een ander toeristisch themajaar, dat van de schilder Mondriaan. Dat jaar leverde de stad volgens toerismebureau NTBC Holland Marketing 295.000 extra bezoekers op .



Alle plannen voor 200 jaar badplaats die toen werden gepresenteerd, zijn gerealiseerd. En anders dan in het Mondriaanjaar gaat het feest ook in december nog onverminderd verder. Momenteel is de lichtshow die tot en met 8 december draait op het Binnenhof - en bij het Kurhaus - een enorme publiekstrekker. Groep de Mos heeft al gesuggereerd van het spektakel een blijvende attractie te maken.



