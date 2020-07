Geld is er niet veel. Behoefte aan nieuwe energie wél

'Vrij paradoxaal' noemde Martin Jol het begin deze week bij de eerste training. Terwijl het verloop in de selectie van ADO Den Haag opnieuw groot is, is het ervaren deel van de ploeg die vorig seizoen zo in de problemen kwam nog steeds intact. Met doorlopende contracten is het de verwachting dat dat ook wel, in elk geval deels, zo zal blijven.