'Geld nodig voor time out activisten'

Waar is dat geld voor nodig?

,,Vanaf 2012 zijn wij begonnen met het aanbieden van zogenaamde Shelter Cities, plekken waar mensenrechtenactivisten vanuit de hele wereld een drie maanden lange time out kunnen nemen om dreigende situaties in hun eigen land te ontvluchten. Huisvesting wordt geregeld vanuit het ministerie, maar gedurende die periode krijgen ze ook trainingen. In weerbaarder worden bijvoorbeeld, in cybersecurity en het aangaan van netwerken met gelijkgestemden. Om die trainingen mogelijk te maken, is geld nodig.‘’



Dus hebben jullie een gesponsorde toertocht met de racefiets bedacht?

,,Inderdaad. Vorig jaar nog, hadden we een soort Elfstedentocht uitgestippeld en zo een week lang door heel Nederland getoerd. Dit keer wilden we vooral dat zoveel mogelijk mensen zich zouden inschrijven, dus kozen we voor één dag. De afstand is pittig: 400 kilometer. Wie dat iets te veel vindt, kan kiezen voor een toer vanaf 100 kilometer.‘’



Met hoeveel mannen en vrouwen gaan jullie op pad?

,,Tot dusver hebben zich zo'n dertig man ingeschreven, maar we hopen uiteindelijk op minimaal vijftig. Deelname kost 15 euro, iedereen neemt ook nog eens sponsorgeld mee van minimaal 300 euro.‘’



Hoeveel mensen kun je daarmee helpen?

,,We verwachten dit jaar de 100ste activist te kunnen opvangen. Mensen uit landen als Colombia, China, Pakistan en Zambia zijn op die manier al geholpen, dat hopen we nog lang te kunnen blijven doen.‘’



