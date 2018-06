Geld voor restauratie van orgel Nieuwe Kerk

Van Engelshoven voegde 4 miljoen euro uit haar begroting toe om het cultureel erfgoed extra te ondersteunen. De Nieuwe Kerk aan het Spui viel als enige in Den Haag in de prijzen. De brief is er met gejuich ontvangen. ,,Dit is een gigantische stap voor ons project'', zegt Jitske Zitman, secretaris van de stichting Nieuwe Kerk. ,,Het betekent dat de restauratie van het orgel betaald kan worden.''