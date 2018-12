‘Gele hesjes’ geweerd bij Binnenhof

Nieuwe insecten­soor­ten waargeno­men in duingebied

15:53 In Nationaal Park Hollandse Duinen zijn dit jaar negen unieke soorten flora en fauna aangetroffen die nog nooit eerder in Nederland zijn waargenomen. In totaal hebben tientallen vrijwilligers van het project ‘5000-soortenjaar‘ in 2018 meer dan 6700 soorten waargenomen.