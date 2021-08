Gele vlag gehesen op Scheveningse strand: ‘Zwemmen in zee wordt afgeraden’

update Grote schok bij rijschool na ongeval: ‘Ik heb meer dan duizend leerlingen per jaar, dit is nog nooit gebeurd’

7 augustus Grote verslagenheid bij rijschool GUL in Den Haag. Vanochtend is daar één van de leerlingen gewond geraakt na een ongeval tijdens een motorrijles. ,,Dit heb ik in al die jaren nog nooit meegemaakt", vertelt de instructeur die bij het ongeval aanwezig was.