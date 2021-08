Gele vlag gehesen op strand Scheveningen: ‘Gevaarlijk om te baden en te zwemmen’

UPDATEDeze zomer brengen we elke dag verslag uit vanaf Scheveningen. Wat voor weer is het langs de Haagse kust en kan er gezwommen worden? Dit is de update van vrijdag 6 augustus.

De weersverwachting volgens Weerplaza: ‘Het wordt vandaag geleidelijk zonniger, maar het blijft wisselvallig in Scheveningen. De temperatuur stijgt tot 20 graden. De wind is vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 15 graden.’

Gele vlag

In de ochtend werd de roodgele vlag gehesen op het strand, maar in de middag wapperde de gele vlag op het Noorder- en Zuiderstrand bij Scheveningen. ‘De gele vlag betekent dat het gevaarlijk is om te baden of te zwemmen’, aldus de reddingsbrigade.

Rolschaatsen op de boulevard

Voor Vishal Partapsing zit er deze zomer geen buitenlandse vakantie in. ,,Te veel gedoe sinds corona”, vindt de vader, die met zijn zesjarige dochter Naomi over de boulevard rolschaatst. Spaanse costa’s, Italiaanse rivièra’s of Griekse haventjes, het hoeft nu even niet. ,,Een vakantie in eigen stad is net zo leuk”, zegt hij.

Overzicht: Dit betekenen de kleuren van de vlaggen op het strand De roodgele vlag: Lifeguards aanwezig!

Deze vlag geeft aan dat de reddingspost is geopend en dat in het verzorgingsgebied van de reddingsbrigade door gekwalificeerde lifeguards toezicht wordt gehouden. De rode vlag: Niet zwemmen! Zeer gevaarlijk!

Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden ten zeerste afgeraden. De gele vlag: Pas op met zwemmen! Gevaarlijk!

Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden afgeraden. Zwemmers en baders moeten extra voorzichtig en waakzaam zijn. De oranje windzak-vlag: Pas op met zwemmen! Geen drijfmiddelen gebruiken!

De windzak wordt gehesen bij een aflandige wind en/of stroming. Deze geeft aan dat het onveilig is om met (opblaasbare) drijfmiddelen het water op te gaan. De vraagtekenvlag: Er is een kind gevonden!

Het gevonden kind kan opgehaald worden bij de reddingspost. Reddingsbrigades kunnen op hun post(en) ook beschikken over optionele vlaggen voor de vlaggenmast. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie of in overleg met het bevoegd gezag, gehesen.

Veilig zwemmen in de zee? Zo doe je dat!

