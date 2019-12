Geliefde boswachter Jenny herdacht met film en eigen kinderboek

Jenny deelde haar liefde voor de natuur met iedereen, vooral met kinderen. Ze liet hen kennismaken met de bijzondere natuur in haar werkgebieden. Naast haar werk als boswachter had Jenny meerdere talenten. Zo schreef ze een kinderboek, genaamd Wilde Dieren – Fotoversjes uit de natuur en sprak ze de film Backyard wilderness in.