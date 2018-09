Van mij mag alles. Ook een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. Geloven is prima - maar pas als je d’r om kan lachen, kan je d’r ook mee leven. In de islam is uit respect geen afbeelding te vinden van ál hun profeten. Dus ook niet van Jezus, die in de islam ook een profeet is. Vreemd dat ze daar dan niet tegen protesteren; Spijkerman is immers ruim afgebeeld in de wereld aanwezig. Maar misschien komt dat nog of is dit een stukje hypocrisie, een kwaal waar ieder geloof aan lijdt. Of is het de tolerante kant van de islam?



Hoe dan ook, spotprenten zul je niet aantreffen op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Humor schittert door afwezigheid in welke geloofswereld dan ook. Iets is meteen niet meer zo sacraal als je d’r om kan lachen en dat kan niet. Daar is het te heilig voor. Verwacht dus weinig of geen figuratieve kunst in het museum: voornamelijk zijn er kunstig gemaakte mozaïeken. Af en toe een Arabische spreuk - en dat is het. Repetitieve, kaleidoscopische patronen. Dat lijkt saai en dat is het misschien ook, hoewel menig persoon met een afwijking in het autistische spectrum er knap rustig van zal worden.



Toch is een bezoek aan het Alhambra - het Moorse paleis in de plaats Granada in Spanje - wel degelijk een verrukking. Zeker als je bedenkt dat er een interessante connectie is tussen Den Haag en islamkunst: een van onze belangrijkste kunstenaars (met zijn eigen paleis op het Voorhout!) was nooit zover gekomen als hij niet betoverd was door de mozaïeken na een bezoek aan het Alhambra. Pas tóen zag M.C. Esscher het licht en besloot de mathematische vormen te gebruiken voor zijn metamorfoses. In dat licht bezien is een bezoek aan het Gemeentemuseum zeker aan te raden. Al zou ik er niet mijn hele middag voor vrijhouden.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!