Geluidsoverlast nam toe in coronamaanden

Interview Corona krijgt geen vat op optimisme over eerste grote shopping­mall van Nederland: ‘Dit is een tijdelijke dip’

12:47 De coronacrisis is tijdelijk en heeft geen negatieve gevolgen voor de eerste ‘mall’ van serieus formaat in Nederland, zegt Bart van Twillert, de directeur van Westfield Unibail Rodamco. ‘De crisis bevestigt juist dat mensen eropuit willen’. Naar de Mall die in maart opent in Leidschendam.