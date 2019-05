Gelukkig heeft de politiek niets met de Tong Tong Fair te maken

Het betreft dan vooral de keuken en die wordt de laatste jaren, het zal u niet zijn ontgaan, opgedoekt. Het ene na het andere Indonesische specialiteitenrestaurant sluit de deuren. En ja, het fameuze restaurant Istana in de Wagenstraat is ook al verkocht. Vrees niet, de King of Saté wordt voortgezet. Maar schrikken was het wel. De constatering is bitter: de keuze is niet meer reuze. Oh, er zijn zeker nog prima Indonesische restaurants en toko’s in de stad, waarvan de beste natuurlijk Toko Djadi is, op de Laan van Nieuw-Oost-Indië. Nee, ik heb geen aandelen.