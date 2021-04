Gelukkig is er vandaag een witte oudere man die heel het land laat zien wie er de baas is

Vogelspot­ters rukken massaal uit: Bijzondere meeuw opgedoken in Schevenin­gen

24 april Op het noordelijk havenhoofd in Scheveningen is het al dagen druk door de komst van een bijzondere gast. Gehurkt op de steile rotsblokken en met joekels van camera's in de hand pakken vogelliefhebbers de kans van hun leven: de zeldzame Ross’ meeuw vastleggen.