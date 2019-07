Gelukkig is meteen duidelijk waar de Pim Fortuynstraat straks moet komen

Ik zie ze nóg staan, zwaaiend met de IS-vlag op het Hobbemaplein, in 2014. De meeste mannen bedekten hun gezicht. Een angstaanjagend tafereel. Nog enger is dat er zelfs bovengronds van alles broeit, juist op de plek waar je het niet wil hebben: bij kwetsbare jongeren in de meest kwetsbare wijk van Den Haag. Nu blijkt dat jongerenwerkers in de grotendeels islamitische woonwijken bezig zijn om de jonge geesten rijp te maken voor het salafisme, dat een boodschap predikt die doordrenkt is van onverdraagzaamheid. Zo worden kinderen betrokken in zaken die schadelijk voor ze zijn en wordt hun weg naar volwaardige deelneming aan de maatschappij belemmerd. De jongeren krijgen zelfs tips om hun radicale ideeën te verbloemen. Met dank aan de cursus ‘Radicalisering en multicultureel vakmanschap’.