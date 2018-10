Gelukkig op terras en in tent: 'Avontuur vind je soms gewoon dichtbij'

Update Den Haag in ban van horrorspin: 'Steek je huis in brand'

13:21 Is het een kleine vleermuis of toch een ‘gigantische’ spin? Dat vroeg de Canadese Sheena Wilson, die in Den Haag woont, zich gisteren af op de facebookpagina Expats in The Hague. Ze plaatste beelden van een joekel van een beest in een hoek van haar huis.