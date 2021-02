Gelukt: geld bijna failliete verpleeghuizen HWW op orde, nu de huizen zelf opknappen

De situatie was een jaar geleden ronduit dramatisch voor de 2000 medewerkers en 800 bewoners bij de Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW). Financieel aan de rand van faillissement stond iedereen tegenover elkaar. Er was fikse leegstand in de huizen, een hoog ziekteverzuim onder medewerkers, veel hogere kosten dan opbrengsten en er hing een sfeer van wantrouwen en klachten over slecht leiderschap. Vakbonden organiseerden acties en het Willem Dreeshuis, een van de paradepaardjes van HWW, kwam in de publiciteit door een ruzie over een bezoekverbod.