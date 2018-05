Gemalen en sluizen 'hackerproof' dankzij superchip Mackenbach

De secrethubs komen bij alle gemalen, sluizen, sensoren die waterstanden meten of de kwaliteit van het water in de gaten houden. Het gaat om een superchip die niet van buiten af uitgelezen kan worden en alle informatie doorstuurt naar de computers in het waterschap. In combinatie met software die alle chips 'van slot' kan doen, moet het dan onmogelijk zijn dat informatie in verkeerde handen valt. Zo wordt voorkomen dat hackers, bijvoorbeeld, de besturing van het gemaal in Scheveningen kunnen overnemen.