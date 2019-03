Gemaskerde man met vuurwapen overvalt Dirk van den Broek Wassenaar

De man bedreigde met een vuurwapen het personeel en dwong hen om de kluis te open te maken. Toen dit niet lukte dwong hij de caissières hem het geld uit de kassa mee te geven. Hierna heeft de man het pand verlaten en is weggerend. ,,Het personeel is uiteraard erg geschrokken”, laat een woordvoerder van de Dirk in Wassenaar weten. ,,Om de medewerkers bij te staan is er is slachtofferhulp aangeboden aan de aanwezige personeelsleden.”