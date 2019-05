Gemeente adviseert deurwaarders: ‘Geen huisdieren in beslag nemen’

De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen over die kwestie aan het college van b en w nadat een kat geveild dreigde te worden in Zoetermeer. Ook waren er zorgen over het lot van een stel tamme papegaaien op het terrein van het Haagse restaurant Soeboer dat ontruimd moest worden.

Het college zegt voorstander te zijn van een sociaal incassobeleid. ,,Ze vindt het daarom onwenselijk dat huisdieren in beslag kunnen worden genomen. Het in beslag nemen van een huisdier is een ingrijpende emotionele gebeurtenis die veel spanning veroorzaakt in een situatie waarin juist gewerkt moet worden aan een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek’’, aldus de gemeente, die zelf bij het verhalen van schulden de huisdieren altijd met rust laat.

Het in beslag nemen van gezelschapsdieren is wettelijk niet verboden, maar de gemeente gaat het deurwaarders die optreden namens bedrijven en particulieren wel ontraden. ,,Het college zal deze gemeentelijke gedragslijn onder de aandacht brengen bij de privaatrechtelijke deurwaarders in de gemeente. Het college kan evenwel niet treden in de werkwijze van gerechtsdeurwaarders die namens privaatrechtelijke partijen optreden.”

Er zijn in Den Haag geen cijfers bekend van inbeslaggenomen gezelschapsdieren.