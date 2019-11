Gemeente blundert: Petra vindt privacygevoelige gegevens van wildvreemde in haar dossier

Weer is in Den Haag een privacygevoelig dossier in verkeerde handen terechtgekomen. Ging eerder uitkeringsdienst UWV in de fout, nu blundert de gemeente met vertrouwelijke gegevens.

Zo trof de Haagse Petra onlangs een volledig dossier met privacygevoelige gegevens van een wildvreemde tussen haar eigen dossierstukken aan. Die had ze teruggekregen van de gemeentelijke bezwaarcommissie. ,,Niet normaal’’, zegt ze. ,,Ik kon alles lezen over deze vrouw. Van medische klachten tot financiële zaken. Daar heb ik niks mee te maken. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren.’’

Petra liep in maart als gevolg van een hersenbloeding een verlamming op aan haar been. Ze is bezig om via een urgentieverklaring een benedenwoning te krijgen. Vandaar dat ze, na een eerste afwijzing, terechtkwam bij de bezwaarcommissie. Vandaar ook dat ze liever niet met haar volledige naam in de krant wil.

Koerier

Nadat de Haagse de blunder in haar dossier had ontdekt, nam ze meteen contact op met de gemeente. Nog altijd is ze ontstemd over de laconieke reactie die ze ontving. ,,Of ik de privacygevoelige stukken even op wilde sturen met de post. ‘En wie betaalt dat’, grapte ik nog. ‘Nou, wij niet’, was het antwoord.’’ Na aandringen stuurde de gemeente een paar dagen later een koerier langs. ,,Maar er kon geen bedankje of excuus vanaf’’, vertelt Petra.

Raadslid Janice Roodram van Groep de Mos wil duidelijkheid. Ze is zich ‘te pletter geschrokken’. ,,Er zaten huisartsenverklaringen tussen; alles erop en eraan. Dit is een ernstige fout.’’ Ze wil weten of de blunder gemeld is bij de Autoriteit Persoonsgegevens en of het slachtoffer door de gemeente is ingelicht. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente de kwestie ‘uiterst serieus neemt. ,,We zoeken het tot de bodem uit.’’

Zooitje

Het is niet de eerste keer dat er in Den Haag ‘een zooitje’ wordt gemaakt van vertrouwelijke dossiers. Twee maanden geleden werd uitkeringsdienst UWV in Den Haag in verlegenheid gebracht, toen een echtpaar uit Leidschendam privacy­gevoelige stukken van cliënten uit Amsterdam, Zoetermeer en Delft terugvond in het dossier van hun dochter. ,,Dit had nooit mogen gebeuren”, zei een woordvoerder van het UWV toen.