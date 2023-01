Gemeente bouwt ruim 500 verplaatsbare woningen voor studenten en statushouders

Optocht met draken en leeuwen: Chinees Nieuwjaar zaterdag gevierd in centrum Den Haag

De Haagse binnenstad staat zaterdag in het teken van het Chinees Nieuwjaar. Onder meer in het Atrium van het Stadhuis, op het Spuiplein en in Chinatown wordt de komst van 2023 gevierd.

17 januari