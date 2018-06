Gemeente compenseert Hagenaren die tijdens oorlog in Jappenkamp verbleven

Mensen die in de Tweede Wereldoorlog een huis bezaten in Den Haag en in die periode gevangen zaten in een Jappenkamp in Nederlands-Indië, komen in aanmerking voor compensatie. De gemeente Den Haag heeft daarvoor sinds begin deze maand een regeling, die openstaat tot en met 31 mei 2019.