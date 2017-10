Gemeente controleert tien gebouwen op ‘gevaarlijke vloerconstructies’

De gemeente Den Haag is sinds de situatie op het vliegveld in Eindhoven, waar eind mei een vloer in een parkeergarage instortte , scherp op breedplaatvloeren met gewichtsbesparende elementen.

De gemeente is bezig met het in kaart brengen van Haagse panden die zijn gebouwd met eenzelfde constructie. ,,Het gaat nu om tien panden”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,, Deze gebouwen worden gecontroleerd, om te bekijken of de constructie op de juiste manier is toegepast.” Om welke panden het gaat, kan de gemeente nog niet melden.

Vrijdagmorgen werd bekend dat er een gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is gesloten, omdat er precies dezelfde vloer in zit als de parkeergarage in Eindhoven.

Handelen