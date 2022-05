Gemeente deelt regenboogvlaggen uit in het Huijgenspark: ‘Haat mag het nooit winnen van liefde’

Met het initiatief in samenwerking met de COC Haaglanden wil de gemeente aandacht vragen voor homohaat en de sociale onwenselijkheid ervan. In het Huijgenspark werd een regenboogvlag acht keer vernield. De vlaggenmast is inmiddels in de grond geboord, zodat hij een stuk lastiger te verwijderen is. Na de vernielingen heeft Queer Mind een regenboogbankje geplaatst in het park, wat een permanent symbool voor de LHBTIQ+-gemeenschap zou moeten worden. Afgelopen week werd het bankje echter zo met rode graffiti beklad, dat er geen regenboog meer in te zien was.