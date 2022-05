Gemeente Den Haag geeft ‘preferente positie’ bij bijstandsschulden op: ‘Het voelt onterecht’

Gedane Zaken Wat het voor Haagse kinderen betekende om tijdens de hongerwin­ter te vertrekken, lees je in dit boek

Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden. In de Hongerwinter van 1945 verslechtert de situatie in Den Haag snel. Er is bijna niets meer te eten. Zeker zesduizend kinderen worden naar het noorden en oosten gebracht. Wat dit voor hen betekent, is te lezen in het boek Houd je maar flink.

