Gemeente Den Haag heeft interesse in bouwen boven treinrails

Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed bij NS, ziet het al helemaal voor zich: een corridor over de treinrails die Den Haag in tweeën splijt en ruimte biedt voor kantoren en woonruimten. ,,We hebben het over de best bereikbare plekken van de stad, die onbebouwd zijn", zegt hij. ,,Het past ook bij de wens van werkgevers om weer naar de stad te trekken."