‘Gemeente Den Haag moet meer doen voor ondernemers in multiculturele winkelstraten’

De gemeente Den Haag moet meer doen voor ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal, vindt raadslid Tahsin Cetinkaya (Islam Democraten). Ondernemers klagen dat er weinig aandacht is voor de volkswijken. De politicus wil daarom precies weten hoeveel geld er per stadsdeel is geïnvesteerd en of er een concreet plan is om de winkelstraten in deze wijken op te knappen.