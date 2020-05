Gemeente Den Haag ontslaat omstreden festivaldirecteur

De benoeming van Walraven tot festivaldirecteur leidde al tot raadsvragen in de gemeenteraad. Zowel in de politiek als in de kunst- en cultuurwereld werd vreemd opgekeken toen bekend werd dat Walraven aan de slag ging bij Writers United, het bedrijf achter Winternachten. Het zou niet rijmen met haar functie als onafhankelijk adviseur in de adviesraad voor de verdeling van de gemeentelijke cultuursubsidies. Zeker niet omdat die commissie om meer geld voor Winternachten vroeg en concurrent Crossing Border de nek om wilde draaien.

Van 452.000 euro per jaar naar nul

De gemeente benoemt eens in de vier jaar een commissie om een gewogen advies te geven over de verdeling van de kunstsubsidies. Daarvoor worden experts aangetrokken uit diverse disciplines van het culturele landschap. De leden komen van buiten de stad en mogen geen enkele verbondenheid hebben met de organisaties die om geld vragen.

Het advies van de raad is om de jaarlijkse steun aan Writers Unlimited vanaf 2021 te verhogen van 226.000 naar 300.000 euro. Crossing Border gaat echter volgens hetzelfde advies van 452.000 euro per jaar in één klap terug naar nul. Reden is dat twee van zulke dure festivals te veel is in het nieuwe cultuurbudget. De kunstraad drong jarenlang aan op samenwerking, maar die kwam nooit.