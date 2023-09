Gemeente Den Haag plaatst zwarte hekken rond tunnelbak A12 in aanloop naar blokkade

Interview Na Amerikaans avontuur, volgt Nederland­se droom: waarom Kimberley (23) terugkeert

Een gewaagde sprong in het diepe: van de absolute top in België naar de schijnbare underdog in de Nederlandse eredivisie. Kimberley Smit is een centrale verdediger met een verhaal. Haar volgende hoofdstuk schrijft zij in Rotterdam. Achter de opvallende keuze voor Excelsior gaat meer schuil dan je op het eerste gezicht zou denken.